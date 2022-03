Leopold de Waelplaats krijgt opknapbeurt: hinder verwacht

De verkeerspolitie heeft gisteren een snelheidscontrole gedaan waarbij hardrijders uit het verkeer gehaald werden. De politie stond opgesteld aan de Beukenlaan en controleerde 1 295 voorbijrijdende auto's. 50 voertuigen reden te snel. Elf voertuigen zijn uit het verkeer gehaald omdat ze meer dan 60 km/uur reden waar 50 km/u de maximaal toegelaten snelheid is. Bijkomend konden de inspecteurs een voertuig aan de kant zetten dat reed met een vals Duits kenteken. De auto was niet verzekerd en niet ingeschreven waardoor het in beslag is genomen. De bestuurder van 19 jaar had geen identiteitskaart bij en beschikte niet over een rijbewijs. De bestuurder en een baby, die in een babystoel zat die niet vastgemaakt stond, zijn overgebracht naar het kantoor aan de Noorderlaan. De bestuurder van een lichte vrachtwagen gaf bij controle een rijbewijs af dat al enkele jaren geseind stond. Na een eerder rijverbod had de man nagelaten om zijn opgelegde medische, psychologische, theoretische en praktische proeven opnieuw af te leggen. Het voertuig waarmee de man zich verplaatste was al meer dan een half jaar niet gekeurd. Een verzekering had de man ook niet afgesloten. Het voertuig werd geïmmobiliseerd en getakeld. Een andere bestuurder van een lichte vrachtwagen had zijn voertuig te zwaar geladen. Op de achterste as was 180 kg te veel geladen. Het volledige gewicht van de vrachtauto werd met 240 kg overschreden. De bestuurder moest meteen 800 euro betalen en het overgewicht moest hij afladen.Foto Politie Antwerpen