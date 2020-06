Leopold II voorgoed van zijn sokkel

Het standbeeld van Leopold II dat voor de kerk van Ekeren staat, is daarnet weggehaald.

Het beeld werd de voorbije weken meermaals geviseerd door vandalen. Zo werd het besmeurd met rode verf en ook in brand gestoken. De schade was zo goed als onherstelbaar. Het beeld van Leopold II is heel omstreden door de gruwelijke zaken die onder zijn bewind in Congo zijn gebeurd. Bij het standbeeld werd eerder al een bord geplaatst met duiding over die geschiedenis. In 2023, bij herinrichting van de kerkomgeving in Ekeren, zou het beeld sowieso weggehaald worden.