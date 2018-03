L'épicerie du Cirque komt eind mei met volledig nieuw concept

Dennis Broeckx en Ellen Destuyver, het koppel achter het gerenommeerde L'épicerie du Cirque, komt eind mei met een totaal nieuw en hedendaags concept.



L'épicerie du Cirque, in hun oorspronkelijke en zeer succesvolle vorm, gaat midden april op de huidige locatie dicht. Ze heropenen als L'épicerie du Cirque - under the Palm Trees, op een nieuwe locatie onder Bar Palmier en Moss, de andere twee zaken van het duo.

Under the Palm Trees trekt resoluut de kaart van streek- en seizoensgebonden producten en focust op akkergedreven werkwijze: wat op dat moment regionaal beschikbaar is, komt op de kaart.

Op de locatie van de gesloten L'épicerie openen ze in oktober een nieuwe zaak onder een nieuwe naam, met een nieuw team.

Op de plek waar L'épicerie du Cirque nu zit, opent in oktober een nieuwe zaak, met een nieuwe naam en met een nieuw à la carte concept. Een nieuw team serveert er vanaf dan signature dishes van de voorbije 12 jaar bij L'épicerie du Cirque en een aantal nieuwe gerechten van één van Dennis' poulains, die in de nieuwe zaak als chef zal aantreden.