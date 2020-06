In een school aan het Frans van Hombeeckplein in Berchem is een leraar afgevoerd naar het ziekenhuis nadat een tak van een boom afbrak.

De brandweer werd opgeroepen voor een ongeval waarbij een leraar onder een tak van een boom was terechtgekomen in Berchem. Maar de man had zich intussen zelf kunnen bevrijden. Hij werd wel met verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis.

(foto Google Street View)