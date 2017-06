Leraar PIVA wint Belgian Chocolate Master

Jurgen Baert, leraar op PIVA, sleepte gisteren de titel van Belgian Chocolate master – overall winner - in de wacht. Hierdoor zal hij in 2018 ons land verdedigen op de internationale finale waarin de 20 beste chocolatiers van de hele wereld het tegen elkaar opnemen.



Op 13 juni streden 4 kandidaten om de titel ‘Belgian Chocolate master’. Jurgen Baert, vakleerkracht van de provinciale school PIVA uit Antwerpen werd uitgeroepen tot overall winner! Hiermee verzilverde hij zijn ticket voor de internationale finale van de World Chocolate master. Dit vindt in het najaar van 2018 plaats in Parijs.

Foto: Provincie Antwerpen (Jurgen Baert in het midden)