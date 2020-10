Basisschool De Wingerd in Terhagen heeft vanmorgen de poorten weer geopend. De school was een week dicht nadat twee leerkrachten besmet raakten met het coronavirus. De leerlingen waren net als vorig schooljaar opnieuw aangewezen op afstandsonderwijs. Maar vanaf vandaag kunnen ze dus terug naar hun klas, want alle andere leekrachten hebben negatief getest.