Lerarenplatforms moeten voor jobgarantie zorgen

Een leerkracht die ouder is dan 65, en nog voor de klas staat... het komt steeds vaker voor. Heel wat gepensioneerde leerkrachten gaan terug naar school om hun collega's te helpen of om wat bij te verdienen. Want het tekort aan leerkrachten en tijdelijk vervanging is groot. Volgens Hilde Crevits, minister van Onderwijs, is het goed dat oudere leerkrachten bijspringen. Maar een oplossing voor het tekort is het niet.