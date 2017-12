Lerarentekort neemt nog steeds toe

In het station Antwerpen-Centraal hebben leden van de KAJ actie gevoerd. Ze willen daarmee de volgens hen te dure schooluitstappen aankaarten. In het secundair onderwijs loopt de schoolrekening sterk op door schooluitstappen. "Wij willen ook de aandacht vestigen voor de mensen die de kans niet krijgen om op schoolreis of andere schooluitstappen te gaan. Dit komt bijvoorbeeld omdat de prijs te hoog ligt voor de ouders om te betalen, maar dit kan ook een keuze zijn van de school", klinkt het. "Ik zit in het zesde jaar economie-talen", zegt Tina (18). "Dit jaar gaan we op laatstejaars reis voor 7 dagen waar een kostenplaatje aan vast hangt van 800 euro. Ook komen wij net terug van 2 dagen bezinning met het school, hiervoor hebben wij 90 euro moeten betalen. In onze richting gaan we ook veel op uitstap naar bedrijven. Ik vind dat we heel veel moeten betalen voor uitstappen met de school.” Ali (16) beaamt dat: “Ik zit in het 3e jaar humane wetenschappen te Antwerpen. Ik vind mijn school toch wel duur, voor onze schoolreis bij voorbeeld hebben wij 130 euro moeten betalen voor een driedaagse naar Westmalle. Ik zit ook in de scouts en indien ik met de scouts een driedaagse doe komt dit slechts neer op een 40-tal euro.”