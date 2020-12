Nieuws Lerares LO uit Loenhout wint Bake Off Vlaanderen

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

U zat gisteravond misschien ook voor uw televisiescherm te supporteren voor Alexandra in Bake Off Vlaanderen. De lerares lichamelijke opvoeding uit Loenhout pakte iedereen in met haar overheerlijke desserts, en won de wedstrijd. Wij zochten Alexandra vanmiddag op in haar nieuwe appartement in Westmalle. Al werd er daar niet veel gebakken.