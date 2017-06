Lerares wisselt naaktfoto's uit met 14-jarige leerlinge

Een geschorste leerkracht van het Sint-Ursula-Instituut in Wilrijk is veroordeeld tot twaalf maanden voorwaardelijk. Ze mag ook 5 jaar lang geen les meer geven. De vrouw had naaktfoto's gestuurd naar een 14-jarige leerlinge van de school.

De rechtbank in Turnhout heeft de 44-jarige lerares schuldig bevonden aan het aanzetten tot ontucht met een meisje, dat bij haar in de klas zat. Op het ogenblik van de feiten woonde de lerares samen met een vrouw. Die diende klacht in bij de politie. Uit het onderzoek bleek dat de lerares gedurende zeven maanden seksueel getinte berichtjes naar het meisje had gestuurd. De vrouw moet nu in therapie. Ze is voor vijf jaar haar burgerrechten kwijt.

Foto: Google Street View