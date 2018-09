Leren stemmen in Brasschaat

Sinds dit weekend staan er op verschillende Brasschaatse locaties oefenstemcomputers opgesteld waarop inwoners kunnen oefenen voor de verkiezingen van 14 oktober.

Het elektronisch stemmen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom staan er in de drie DC’s en de Remise stemcomputers opgesteld waarop alvast eens kan getest worden hoe je tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen een correcte stem uitbrengt.

Iedereen is welkom in DC Antverpia, DC Maria-ter-Heidehoven en DC Vesalius, en de Remise om de stembusgang van 14 oktober alvast voor te bereiden, in principe op weekdagen steeds tussen 9 uur en 17 uur.

Op 8 oktober worden de oefencomputers weer verwijderd.

(Bericht en foto : © gemeente Brasschaat)