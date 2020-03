Vooral in het secundair onderwijs bleven zo goed als alle leerlingen thuis, maar ook in het kleuter- en lager onderwijs kozen ouders er voor om hun kinderen thuis te houden. Voor wie toch naar school kwam was er voldoende opvang voorzien. In het stedelijk onderwijs in Antwerpen kwam minder dan 3 procent van de leerlingen naar school, maar de cijfers lopen ongeveer gelijk voor alle netten.