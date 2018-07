Let's Go Urban zamelt meer dan 20.000 euro in

Let's Go Urban, het jongerenproject van Sihame El Kaouakibi, heeft meer dan 20.000 euro ingezameld.

Dat geld wilden ze via crowdfunding bijeenkrijgen om hun nieuwe thuisbasis wat op te frissen en dat is dus meer dan gelukt, want de teller stopte uiteindelijk op meer dan 23.500 euro. Let's Go Urban huist sinds kort in de voormalige feestzaal aan het Kielpark.

De LGU Academy is een stedelijk jongerenproject in Antwerpen voor jongeren van 6 tot 30 jaar. Ze bieden een naschools programma aan rond Urban Dance, Music, Sports, Media (acteren), Dreamers (ondernemen) en Educatie.

Wekelijks ontvangt Let's go Urban heel wat jongeren uit kansarme gezinnen, die het financieel zwaar hebben en voor wie naar school gaan, studeren, werk zoeken, werken, -kortom de dagelijkse activiteiten-, geen evidentie zijn. Passie is het bindmiddel en vanuit deze passie(s) komen jongeren ook tot bij LGU. Empowerment is daarbij een sleutelbegrip. Jongeren worden ondersteund in hun zoektocht naar zichzelf, hun talenten en hun toekomst. Dit gebeurt via een structurele community building, matchen met juiste coaches, individuele trajecten en door hen perspectieven en een netwerk te bieden.

(Foto: Facebook Let's Go Urban)