Letterenhuis gesloten

Het museumgedeelte van het Letterenhuis is tijdelijk gesloten omdat er nieuwe verlichting wordt geplaatst. De leeszaal blijft open.

Het museumgedeelte van het Letterenhuis is gesloten van 1 september tot en met 1 november. In september en oktober zijn er geen rondleidingen of workshops in het museum. Activiteiten zoals depotbezoeken kunnen wel doorgaan. De leeszaal blijft gewoon open van maandag tot vrijdag.

Er wordt led-verlichting geïnstalleerd. Alle schilderijen, beelden en ander museumobjecten worden tijdelijk afgehaakt en verzet. Zo wordt ervoor gezorgd dat de werkzaamheden geen schade kunnen veroorzaken.

Vanaf 2 november is het museum terug open en kunt u alle objecten dankzij de nieuwe led-verlichting mooi uitgelicht komen bekijken.