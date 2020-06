Letterenhuis verwelkomt archief van honderdjarige Aster Berkhof

Het Letterenhuis verwelkomt het schrijversarchief van Aster Berkhof, die op 18 juni honderd jaar wordt. Het archief bevat manuscripten, foto’s, audio-opnames en voorwerpen zoals Berkhofs typemachine. Het Letterenhuis voegt hiermee een substantieel deel toe aan de al bewaarde archiefstukken van deze veelgelezen en belangrijke auteur, die 101 romans schreef.

De Vlaamse auteur Aster Berkhof schreef 101 romans en wordt op 18 juni honderd jaar. In de sfeer van die verjaardag verwelkomt het Letterenhuis zijn schrijversarchief: handschriften, foto’s, audio-opnames en voorwerpen zoals Berkhofs typemachine, laptop en videocamera’s. Het Letterenhuis bewaarde al interessante archiefstukken van Berkhof – zoals de handschriften van Veel geluk, professor, De woedende Christus en Het einde van alles, maar voegt daar nu met de verwerving van dit archief een belangrijk en substantieel deel aan toe.

Aster Berkhof – pseudoniem van Louis van den Bergh – debuteerde in 1944 met de detective De heer in grijze mantel. Naast schrijver was Berkhof journalist en reisde hij de wereld rond waarvan hij verslag deed in reportages en romans. In 1956 trouwde hij met Nora Steyaert, een van de eerste BRT-omroepsters. Zij overleed dit voorjaar.

(bericht en foto : Het Letterenhuis)