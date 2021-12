Leven lang bezig met kunst, maar schilder debuteert pas met expo op z'n 87ste (!)

Een leven lang schilderen en pas op je 87ste een eerste expositie houden, da's het verhaal van de in Antwerpen geboren Giacomo Rubi. Z'n kleurrijke werken zijn vanaf vrijdag te bewonderen in gallerij Martin Van Blerk. Giacomo leerde zichzelf schilderen, maar besloot tien jaar geleden dan toch les te volgen aan de academie. Het is dankzij een van z'n leerkrachten dat hij nu ook kan exposeren.