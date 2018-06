Levende boekenketting

Deze voormiddag hielpen schoolkinderen de laatste boeken van bibliotheek Vrede verhuizen naar haar nieuwe locatie.

Bib Vrede sloot op 14 mei de deuren op de Turnhoutsebaan. Na een korte maar intensieve verhuisperiode heropent de bib op 19 juni op het gelijkvloers van het Moorkensplein 19.

Vandaag maakten de laatste boeken van bibliotheek Vrede de reis naar hun nieuwe locatie op het Moorkensplein. Zo’n 768 vlijtige kinderhanden van de Reuzenpoort, De Zevensprong, de Esdoorn, Flora, De kleine Wereldburger en de Iqraschool hielpen daarbij. Nu gebeuren nog de laatste aanpassingswerken aan de nieuwe locatie op het Moorkensplein 19, zodat alles zeker klaar is om op 19 juni te openen.

De grootte van de nieuwe locatie maakt het mogelijk te experimenteren en nog beter in te spelen op wie in Borgerhout woont: heel veel kinderen en jongeren, en heel wat anderstaligen die Nederlands willen leren. Met voorleesmomenten in allerlei talen, medialabs voor jongeren, en fijne leeshoekjes tussen vogelhuisjes en bankzetels, krijgt u zeker goesting om hier wat langer met uw (klein)kinderen te vertoeven.

Ook het taalpunt met haar uitgebreide collectie boeken en cd’s om Nederlands te leren, krijgt extra ruimte. Samenlezen met een kopje koffie of thee? Of met vrijwilligers Nederlands leren op computer? Het kan nu in een rustige, uitnodigende ruimte.

Het VAK-atelier, een Borgerhouts collectief van creatievelingen, zorgde mee voor de frisse inrichting. Speelse kleuren, prikkelende vogelkastjes met verborgen schatten en warme houten meubelen zetten de toon. Daarbij was veel oog voor recyclage van bestaand materiaal. En een nieuw huis verdient een nieuwe website. Vanaf 19 juni vindt u alles over de bib op www.bibvrede.be.

(bericht en foto : Stad Antwerpen - district Borgerhout)