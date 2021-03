Levensgevaarlijk schuine overweg wordt aangepakt

Morgen starten de werken aan het kruispunt van de Elisabethlaan (N173) en Floraliënlaan in Berchem, Antwerpen. Na een positieve evaluatie van de tijdelijke inrichting investeren het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de stad Antwerpen in een definitieve heraanleg van het volledige kruispunt. De werken zullen ongeveer vijf maanden in beslag nemen.