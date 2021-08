Levenslang rijverbod? Hardleerse bestuurder doet er nog een schepje bovenop

In de nacht van vrijdag op zaterdag was er in de regio West anoniem verkeerstoezicht door de politie. Op de Amerikalei is een voertuig gecontroleerd door het verkeersondersteuningsteam (VOT) en het prostitutieteam. De bestuurder gaf aan zijn rijbewijs thuis vergeten te zijn. Maar niets was minder waar. De man van 27 jaar had al een levenslang rijverbod lopen. Meer nog: de man reed onder invloed van verdovende middelen en zou normaal gezien meteen een rijverbod van 15 dagen opgelegd krijgen. Na contact met het parket is de wagen geïmmobiliseerd.

Er waren nog meer overtredingen. Aan de Scheldekaaien reed de politie discreet een wagen achterna die op elk kruispunt opzettelijk veel geluid maakte met de uitlaat. Op de Noorderlaan negeerde de bestuurder de snelheidsbeperking van 50 km/u. De man kreeg een proces-verbaal voor onaangepaste snelheid en hinderlijk geluid. Op de Vlaamsekaai kon de politie een spookrijder stoppen. De man legde een positieve ademtest af. Zijn rijbewijs is voor zes uur ingehouden. Verder waren er nog vaststellingen rond onder meer het niet naleven van de voorwaarden die gekoppeld zijn aan een voorlopig rijbewijs, onaangepaste snelheid en wildplassen.

Ook in de regio Noord is het verkeer gecontroleerd. In de omgeving van de Bredabaan zijn door het verkeersondersteuningsteam (VOT) 85 inbreuken vastgesteld. Negen bestuurders droegen hun veiligheidsgordel niet, 33 bestuurders maakten gebruik van hun gsm tijdens het rijden en tien bestuurders negeerden het rode verkeerslicht. Verder gingen heel wat bestuurders in de fout door bijvoorbeeld het negeren van verkeersborden, wegmarkeringen of ze begingen een parkeerovertreding.