LEZ: Alles nog eens op een rijtje

Vanaf morgen, woensdag 1 februari, voert Antwerpen een lage-emissiezone (LEZ) in om de luchtkwaliteit te verbeteren. De meest vervuilende voertuigen mogen vanaf dan de binnenstad en Linkeroever niet meer in. Wie Antwerpen met de wagen bezoekt, kijkt best vooraf na of zijn voertuig binnen mag.

Welke voertuigen voldoen aan de toegangsvoorwaarden?

Of een voertuig de LEZ wel of niet binnen mag, hangt af van zijn Euronorm. Hoe hoger de Euronorm, hoe schoner het voertuig is.

Voor voertuigen op benzine en LPG moet de Euronorm minstens 1 zijn.

Voor dieselvoertuigen geldt Euronorm 4 of hoger.

Een dieselvoertuig met Euronorm 3 mét roetfilter kan de zone ook nog in, tot en met 31 december 2019.

De Euronorm staat op het inschrijvingsbewijs van het voertuig.

Wat met voertuigen die niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoen?

Diesel Euro 3 zonder roetfilter: tijdelijke toelating tegen betaling

Dieselvoertuigen met Euronorm 3 die géén roetfilter hebben, mogen de LEZ enkel binnen met een tijdelijke toelating tegen betaling. De tarieven zijn afhankelijk van het soort voertuig en de duur van de toelating. De online-aanvraag kan tot uiterlijk de dag voor het betreden van de LEZ ingediend worden na het invullen van de registratietool.

Alle andere voertuigen: LEZ-dagpas

Alle andere voertuigen die niet aan de toegangsvoorwaarden voldoen, zijn maximaal 8 keer per jaar welkom in de stad met een LEZ-dagpas. De LEZ-dagpas is online verkrijgbaar en kan vooraf of op de dag zelf aangekocht worden. Vanaf maart is de LEZ-dagpas ook beschikbaar aan de nieuwe parkeerautomaten met aanraakschermen in de binnenstad.

Registratie

Belgische en Nederlandse voertuigen die aan de toelatingsvoorwaarden voldoen, mogen automatisch binnen en hoeven verder niets te doen.

Andere buitenlandse voertuigen die aan de normen voldoen, moeten zich eenmalig registreren.

Sommige voertuigen die niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoen, mogen de LEZ toch binnen als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen en zich registreren. Dit geldt bijvoorbeeld voor aangepaste voertuigen van personen met een handicap. De registratie kan tot 24 uur na het binnenrijden van de LEZ en is gratis.

Een voertuig registreren kan via de registratietool.

Waarschuwingsperiode in februari, boetes vanaf maart

De controle gebeurt door camera’s met nummerplaatherkenning. Als een niet-toegelaten voertuig in februari in de lage-emissiezone rijdt, zal de eigenaar van het voertuig een waarschuwingsbrief in de bus krijgen. Vanaf 1 maart leidt een overtreding automatisch tot een administratieve geldboete van 125 euro.

Slim naar Antwerpen

Wie kiest voor een duurzaam alternatief zoals het openbaar vervoer of de fiets kan altijd in de LEZ rijden. Bovendien stimuleert de stad duurzame verplaatsingen. Recent werden de Velo-stations al uitgebreid naar de districten. Antwerpse werknemers die de auto laten staan, kunnen een korting krijgen bij de aankoop of onderhoud van een e-fiets als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Alle info over de lage-emissiezone kan u hier vinden.