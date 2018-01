LEZ voor heel Vlaanderen "geen goed idee”

Het Antwerpse stadsbestuur is tevreden met de een jaar geleden ingevoerde lage-emissiezone in de binnenstad en op Linkeroever, maar een uitbreiding naar andere Antwerpse districten lijkt nog niet voor morgen.

'Er is een haalbaarheidsstudie lopende', zegt schepen van Leefmilieu Nabilla Ait Daoud (N-VA). 'De studie bekijkt of een uitbreiding van de LEZ wenselijk en haalbaar is.'

Een LEZ die in heel Vlaanderen geldt, zoals Groen voorstelt, vindt Ait Daoud 'geen goed idee'. Voertuigen op benzine, aardgas of lpg mogen sinds 1 februari 2017 Antwerpen alleen in als ze euronorm 1 of hoger hebben, dieselvoertuigen moeten euronorm 4 of hoger hebben.

Dieselvoertuigen met euronorm 3 kunnen ook nog een toelating bekomen tegen betaling of als ze een roetfilter laten installeren (en dat correct registreren). De maatregel moet bijdragen tot een lagere uitstoot van fijn stof en roet door het wegverkeer en op die manier de strijd aanbinden met zogenaamde 'street canyons' - smalle straten tussen hoge bebouwing waar schadelijke stoffen moeilijk wegraken.Net omdat dat laatste fenomeen typisch stedelijk is, ziet Ait Daoud weinig heil in een Vlaamse LEZ.