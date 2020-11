LEZ zorgt effectief voor betere luchtkwaliteit en gezondheidswinst bij sociaal kwetsbaren

Uit een evaluatie van de lage-emissiezon blijkt dat de LEZ’s effectief gezorgd hebben voor een vergroening van het wagenpark en betere luchtkwaliteit in heel Vlaanderen. Vooral sociaal kwetsbaren profiteren van de gezondere leefomgeving, al moeten er voldoende ondersteunende maatregelen genomen worden zodat zij niet overmatig geraakt worden door de maatregel. Dat blijkt uit een studie van de Vlaamse Milieumaatschappij en het Departement Omgeving in opdracht van minister van Omgeving Zuhal Demir.

Vergroening van het wagenpark

In een lage-emissiezone worden de meest vervuilende voertuigen stapsgewijs gebannen om de luchtkwaliteit in die zone te verbeteren en zo ook de gezondheid van de inwoners. Tot 1 januari 2025 ligt de focus op het bannen van oude dieselwagens zonder roetfilter omdat die voertuigen zeer veel schadelijk roet uitstoten. Oude benzinewagens zijn wel nog toegelaten omdat hun roetuitstoot gelijkaardig is aan de roetuitstoot van dieselwagens met roetfilter.

Uit de evaluatie blijkt dat de lage-emissiezones effectief voor een versnelde vergroening van het wagenpark gezorgd hebben. De meeste inwoners en (frequente) bezoekers van een lage-emissiezone, met een oud dieselvoertuig, hebben dit voertuig bij de invoering van de lage-emissiezone verkocht. Hierdoor verdwenen oude dieselwagens sneller uit de lage-emissiezones dan in de rest van Vlaanderen.

Betere luchtkwaliteit

Doordat er in de lage-emissiezone minder (oude) dieselwagens en meer benzinewagens rond reden, is de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) en zwarte koolstof (roet) in de lage-emissiezones sterk gedaald. In Antwerpen daalde de roetuitstoot door de lage-emissiezone tussen 2019 en 2018 zelfs meer dan dubbel zo snel als zonder de lage-emissiezone het geval zou zijn geweest. De lagere uitstoot heeft voor een betere luchtkwaliteit gezorgd.

Grootste gezondheidswinst bij sociaal kwetsbaren

Een betere luchtkwaliteit leidt tot een gezondere leefomgeving. Vooral sociaal kwetsbare groepen, zoals mensen met een laag inkomen, werklozen en huurders, hebben daar baat bij. Zij worden niet alleen aan hogere concentraties aan luchtvervuiling blootgesteld maar ondervinden ook meer of sneller gezondheidseffecten door deze luchtvervuiling. Een belangrijk aandeel van de inwoners van de lage-emissiezones van Antwerpen en Gent is sociaal kwetsbaar en wordt blootgesteld aan hoge concentraties aan luchtvervuiling. Voor deze inwoners is de gezondheidswinst door de komst van de lage-emissiezones het grootst. Ook hebben sociaal kwetsbare gezinnen vaak geen auto. Verschillende onderzoeken wijzen daarop. Deze gezinnen ondervinden enkel positieve effecten van de lage-emissiezone.

Toch is het belangrijk om ondersteunende maatregelen te nemen die de sociale gevolgen verzachten. Met de juiste ondersteunende maatregelen, bijvoorbeeld een slooppremie, kunnen we er voor zorgen dat de positieve sociale effecten groter zijn dan de negatieve sociale effecten. Door een slooppremie toe te kennen of oudere benzinevoertuigen toe te laten vermindert de effectiviteit van een lage-emissiezone niet of nauwelijks, maar wordt de aankoop van een vervangend voertuig dat wel aan de toegangscriteria voldoet gemakkelijker voor mensen met een laag inkomen.

(Foto: © Belga)