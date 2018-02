Liberale jongeren hekelen 'arrogante communicatie' van Koen Kennis

Het district Berchem wil de Saffierstraat en de ernaast gelegen groene zone aan de spoorwegberm duurzaam vernieuwen wanneer de provincie Antwerpen er de fietsostrade F11 tussen Lier en Antwerpen aanlegt. Er is nu een conceptontwerp voor een vernieuwde Saffierstraat. Zaterdag kwamen de bewoners samen om van gedachten te wisselen over dat ontwerp. Het is niet de eerste keer dat de buurt samen komt om vorm te geven aan de Saffierstraat. Bijna een jaar geleden gingen de bewoners in verschillende werkgroepen aan de slag om zelf een invulling te geven aan de groene zone in de Saffierstraat. Met het resultaat van deze inspanningen zijn de ontwerpers aan de slag gegaan en hebben ze een conceptontwerp voor de nieuwe straat gemaakt. Het is een schets van de Saffierstraat met een overzicht van al de vernieuwingen aan de straat en de groenzone. Bewoners kregen tijdens een ‘inspraakontbijt’ de kans om mee na te denken waar welke activiteit komt. De aanleiding voor de vernieuwing van de Saffierstraat is de geplande aanleg van de fietsostrade F11 door de provincie Antwerpen. In Berchem en Mortsel loopt de F11 tussen het station van Berchem en de luchthaven van Deurne door de Saffierstraat. Berchems districtsschepen van publiek domein Bruno De Saegher (N-VA) licht toe: “De aanleg van de fietsostrade F11 is een goede kans om een mooie groene publieke ruimte te creëren voor heel de wijk. Dit is een unieke gelegenheid in het dichtbevolkte Berchem. De erg lange Saffierstraat is momenteel in niet al te beste staat. Het moment is duidelijk aangebroken om de straat van gevel tot berm heraan te leggen en om ook de riolering aan te pakken. Het is een zeer zware investering voor het district maar zeker nuttig en lonend.” “Met de heraanleg van de Saffierstraat vergroot het district het fietscomfort en de verkeersveiligheid. Het parklint vormt meteen ook een groene fietspoort tot Berchem en de stad Antwerpen”, vult schepen voor mobiliteit Koen Kennis (N-VA) aan. “Als stad steunen we provincie en district met de aanleg van fietsbruggen over de R1 en de Singel om zo de fietsostrade door te trekken tot op het stationsplein van Berchem.” Meer info op www.berchem.be/saffierstraat en www.antwerpenfietsprovincie.be.