Licenties Antwerp en Beerschot Wilrijk helemaal in orde

De Antwerp Giants nemen het op 3 mei in de halve finales van de Final Four van de Champions League basket op tegen het Spaanse Tenerife. Een loodzware opdracht, maar de Giants zijn dit jaar in uitzonderlijke doen. De Beker van België schreven ze al op hun naam, ze voeren in de competitie ook mee het klassement aan en plaatsten zich als eerste Belgische club ooit voor deze Final Four. Daarnaast genieten de Giants van het thuisvoordeel, want The Final Four wordt gespeeld in het Sportpaleis.