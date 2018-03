Licentie in eerste zit voor Antwerp

Voetbalclub Antwerp heeft goed nieuws gekregen over de licentie. Die zal ze namelijk in eerste zit behalen.

Dat maakte de club bekend op haar website. Vorige week vrijdag had de licentiemanager al een positief advies gegeven. En die beslissing is bekrachtigd door de licentie-commissie. Een opsteker dus voor The Great Old. Vorig jaar nog behaalde Antwerp z'n licentie pas voor het BAS, het Belgisch Arbitragehof voor de Sport. En dat omdat ex-voorzitter Wauters dwars lag. Die probeerde nu opnieuw stokken in de wielen te steken omdat hij beweert nog altijd geld tegoed te hebben, maar de licentiecommissie lijkt dus van oordeel dat alles tussen Antwerp en Wauters geregeld is.