In een appartement aan de Plantin en Moretuslei in Borgerhout is gisteravond het lichaam van een 53-jarige man gevonden.

Het gaat om een verdacht overlijden, want de man werd gevonden met een mes in zijn hart. Hij zou ook al enkele dagen dood zijn. Het parket voert een onderzoek naar de omstandigheden waarin de man om het leven kwam. Het slachtoffer zou alleen in het appartement hebben gewoond.