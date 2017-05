Het lichaam dat zondag in Antwerpen nabij het Steen uit de Schelde werd gehaald, is toch dat van de 54-jarige man die op 30 april in het water was gevallen vanop de Scheldekaaien. Dat zegt het Antwerpse parket. De man viel die dag in dronken toestand achterover in de Schelde en hoewel getuigen nog een reddingsboei in zijn richting gooiden, ging hij al snel kopje onder.