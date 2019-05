Lichaam Julie gevonden verdachte opgepakt - hij was geen onbekende voor het gerecht

De 39-jarige man uit Antwerpen die vanmiddag is opgepakt in het station van Leuven wordt morgen voorgeleid voor de onderzoeksrechter voor moord. Het lichaam van Julie is intussen gelokaliseerd tijdens een zoekactie van de scheepvaartpolitie op het Albertkanaal.

Via camerabeelden is de verdachte in de loop van de voormiddag geïdentificeerd. Verder telefoononderzoek maakte duidelijk dat de verdachte zich op de trein bevond. Door de samenwerking met de politie van Leuven kon de dertiger gearresteerd worden op de trein die toekwam in het station van Leuven.

Het parket Antwerpen zal de verdachte morgen voorleiden bij de onderzoeksrechter. Hij is geen onbekende voor het gerecht.

De onderzoeksrechter en het parket gaan vanavond ter plaatse afstappen, samen met de wetsdokter en het labo. Het onderzoek door FGP Antwerpen onder leiding van de onderzoeksrechter wordt verdergezet. Het parket Antwerpen wil benadrukken dat de doorbraak het resultaat is van de samenwerking tussen PZ Voorkempen, PZ Antwerpen, PZ Leuven, Scheepvaartpolitie, Cel Vermiste Personen en de FGP Antwerpen.

(bericht Openbaar Ministerie)