Lichaam Julie gevonden, verdachte opgepakt (VIDEO)

De 39-jarige man uit Antwerpen die vanmiddag is opgepakt in het station van Leuven wordt morgen voorgeleid voor de onderzoeksrechter voor moord. Het lichaam van Julie is intussen gelokaliseerd tijdens een zoekactie van de scheepvaartpolitie op het Albertkanaal.

De Verdachte werd meermaals veroordeeld, onder meer voor verkrachtingen. Het waren de camera's van het trainingscomplex van de Antwerp Giants die de man in beeld brachten. Hij wandelde met het fietsmandje in de hand en daarom stuurde de politie een opsporingsbericht als 'een getuige' de wereld in. Het fietsmandje werd daarop met Photoshop verwijderd. Maar het was al vrij duidelijk dat de man er meer mee te maken had.











