Lichaam van Marc Sluszny is gevonden

De cocaïne-handel in de Antwerpse haven is zo omvangrijk dat de hele samenleving ervan doordrongen is. Het is zelfs al zo ver gekomen dat drugscriminelen op het punt staan invloed te kopen in Antwerpen. Ze zouden politici omkopen die dan in hun kaarten zouden spelen. Dat zegt burgemeester Bart De Wever in een interview met de Nederlandse Volkskrant.