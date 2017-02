Gisteren is bij een huiszoekeing in de Van Stralenstraat het lichaam gevonden van de 20-jarige Shashia Moreau, het meisje uit Heist-op-den-Berg.

Het meisje was met een man afgesproken in het Centraal Station van Antwerpen om Pokémons te ruilen. Maar sinds haar aankomst in het station was ze vermist. Speurders doorzochten daarop een huis in de Van Stralenstraat en er werd en man meegenomen voor verhoor. Later op de avond vond men er het lichaam van Shashia. Haar broer en Child Focus hebben bevestigd dat het om Shashia gaat.