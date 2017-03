Lichaam van vermiste Merksemnaar aangetroffen

Het lichaam van de 77-jarige Henri Leroy uit Merksem is aangetroffen. Dat laat de politie weten via Twitter. De man was sinds 22 februari als vermist opgegeven.

Leroy werd voor het laatst gezien op 22 februari in Zoersel, waar hij 's ochtends om 7.46 uur Lijnbus 650 nam ter hoogte van woonzorgcentrum ‘Melgeshof’ aan De Lunden in Merksem. Enkele minuten nadien stapte hij aan de Bredabaan ter hoogte van de ‘Park and Ride’-zone van de bus en wandelde hij richting de Hypermarkt Carrefour.De vermiste man werd tussen 11 uur en 11.15 uur opgemerkt aan de Eikenlaan in Zoersel ter hoogte van bushalte ‘Leeuwerikendreef’.

De politie meldt vrijdag dat het lichaam van Henri Leroy werd aangetroffen. De oorzaak is, is nog onduidelijk.