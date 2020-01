Er zijn steeds meer problemen met overlast van daklozen aan het Koningin Astridplein in Antwerpen. Zij zoeken onderdak in de ondergrondse parkeergarage op het plein. Het gaat om Oost-Europese daklozen, die niet naar de daklozenopvang in de stad willen. Ze kruipen alsmaar dieper de parking in, die er vies en vuil bij ligt.