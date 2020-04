"Lichte dalende trend, maar 'de staart' kan nog enkele weken aanhouden"

België tekent geen plateau op zoals enkele andere Europese landen, maar eerder een lichte dalende trend van het aantal hospitalisaties, zegt viroloog Steven Van Gucht op de dagelijkse persconferentie van het crisiscentrum over het coronavirus. 'We moeten ervan uitgaan dat die nog enkele weken kan aanhouden.'

Ondanks de 'voorzichtig bemoedigende cijfers', roept het crisiscentrum op om te blijven volhouden. Frankrijk, Italië en Spanje zouden een plateau hebben bereikt, maar dat zou niet het geval zijn voor België. Volgens Van Gucht gaat het om een lichte dalende trend. 'Als we kijken naar het aantal nieuwe hospitalisaties, zien we dat dat geleidelijk aan afneemt, dat is goed.' Maar de dalende fase gaat traag. 'Het is op dit moment moeilijk te voorspellen hoe traag dat gaat verderzetten'. De 'staart' zou nog enkele weken kunnen aanhouden.

Ook Yves Stevens, woordvoerder van het crisiscentrum heeft het over 'hoopgevende elementen', voornamelijk het dalend aantal ziekenhuisopnames. 'Dat stemt de experten voorzichtig hoopvol, maar het aantal overlijdens blijft zeer hoog', klinkt het verder. Toch is het 'belangrijk dat we nu onze grip blijven aanhouden', aldus Van Gucht. Het crisiscenrum roept daarom iedereen op om te blijven volhouden. 'Ons gedrag bepaalt immers de curve en niet andersom. Het zou heel onverantwoord zijn als de mensen zelf de cijfers nu gaan interpreteren en hun gedrag gaan aanpassen', zegt Stevens nog. Volgens de woordvoerder kan de dalende curve namelijk heel snel opnieuw naar boven schieten, 'dit moeten we absoluut vermijden'. Een gezamenlijke inspanning is dus nog nodig. 'Geef mee het voorbeeld en stop het virus.'

(foto © Belga)