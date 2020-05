Nu eindelijk ook dalende curve in Antwerpse noordrand

Ook in ziekenhuis Klina in Brasschaat is de curve nu eindelijk toch aan het dalen.

Er liggen nog maar 53 mensen in de covid19-afdeling, dat is zeven patiënten minder dan enkele dagen geleden. Het corona-virus is in het noorden van Antwerpen later neergestreken dan elders, en het ebt er duidelijk ook langzamer weg, maar nu is ook hier de daling duidelijk voelbaar. Ook op de intensieve zorg is er een lichte daling, van tien naar negen patiënten.