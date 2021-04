Nieuws Lichte daling in ziekenhuisopnames

De coronacijfers dan. De afgelopen zeven dagen zijn er in België dagelijks gemiddeld 254 patiënten met covid-19 opgenomen in de ziekenhuizen. Een lichte daling ten opzichte van de voorgaande week. Het aantal opnames in de ziekenhuizen stijgt lichtjes. Er liggen nu 3.084 patiënten in de ziekenhuizen, waarvan bijna 900 op intensieve zorg. Er zijn dagelijk 43 overlijdens. Een forse stijging is dat. Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus daalt wel.