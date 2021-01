Lichte hoop op een Sinksenfoor deze zomer

Er is hoop op een Sinksenfoor deze zomer. Maar wel voorzichtige hoop. Want het vaccinatiedorp palmt de komende maanden Spoor Oost in. Het wordt dus erg krap om er in juni, als het dan al mag, een kermis te organiseren.

De Sinksenfoor verschuiven naar een latere datum is moeilijk, want als alles meezit start op 17 juli de Zuidfoor in Brussel. En in de winter trekken de foorkramers normaal naar kerstmarkten. Ze hopen dus op een eventueel verkorte Sinksenfoor op Spoor Oost, normaal duurt de kermis 5 weken, maar als het vaccineren er nog bezig is, hopen ze meteen aansluitend toch te kunnen opbouwen en er wat minder lang te staan. Maar dat moet natuurlijk ook wel rendabel blijven.