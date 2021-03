Lichte schommelingen in Antwerpse gemeenten

Laten we eens naar de cijfers kijken. Gemiddeld moesten 156 covidpatiënten per dag naar het ziekenhuis, dat is meer dan vorige week. Het is ook drukker op intensieve zorg met 474 patiënten. En ook het aantal nieuwe besmettingen neemt verder toe. Het gaat nu om dagelijks iets meer dan 2600 nieuwe besmettingen. In onze regio zien we vooral lichte schommelingen. In meer dan de helft van de Antwerpse gemeenten is er een stijging. Die is het meest uitgesproken in Essen, Malle, Rumst en Schoten. In de andere helft dalen de cijfers dan. In Edegem, Schilde en Zandhoven gaat het zelfs om een forse afname. In 2 gemeenten verandert er niets.