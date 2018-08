Lichte vracht mag ook in betalende en blauwe zones parkeren

Voertuigen die ingeschreven zijn als lichte vrachtwagen kunnen vanaf oktober ook parkeren in betalende en blauwe zones in Antwerpen.

Voorlopig mocht dat nog niet, maar overtreders werden niet of nauwelijks bestraft. De parkeerwachters mochten ze niet verbaliseren, want in dat geval zijn het eigenlijk foutparkeerders en dan moet de politie ter plaatse komen om een proces verbaal op te stellen. En dat gebeurt maar sporadisch. Enkel in winkelstraten blijft het parkeerverbod voor lichte vrachtwagens van kracht.