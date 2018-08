Vanaf maandag wordt het nog warmer. Dat is voor mensen die vakantie hebben wellicht leuk, maar voor studenten met een tweede zit, wordt het puffen en zweten tijdens de blok. Om hen het studeren wat aangenamer te maken, kunnen ze op Linkeroever terecht in woonzorgcentrum Regatta van Armonea. Ze kunnen er gezamelijk of apart studeren in een airco-gekoelde ruimte. "Bij Armonea zijn we het gewoon om voor anderen te zorgen", zegt Koen Peeters van Armonea. "Doorgaans zijn dat tachtigplussers, maar bij deze zomerse temperaturen bieden we ook zorg en steun aan blokkende studenten door onze gekoelde woonzorgcentra voor hen open te stellen." Het woonzorgcentrum Regatta biedt ook een aantal extra faciliteiten aan zoals gratis Wifi, water, koffie, thee, soep en/of fruit. Wie wil, kan 's middags tegen democratische prijzen mee-eten. En, zegt Koen Peeters, een student die een dipje heeft en een opkikkertje kan gebruiken, kan altijd voor wat levenswijsheid ten rade bij een van de bewoners. Meer info op www.armonea.be/nl.activiteiten/studeren-bij-armonea