Lichtgewonde bij steekincident op tram in Antwerpen

In Antwerpen is vanavond een jongeman lichtgewond geraakt bij een steekincident op een tram. Het slachtoffer kwam met twee vrienden tussenbeide, toen een andere reiziger werd lastiggevallen door een dronken man. Die laatste zou daarbij hebben uitgehaald met een mes.

De feiten speelden zich om iets voor 19.00 uur af in de buurt van de halte Nationale Bank. De politie was al na enkele minuten ter plaatse en kon de verdachte van de tram plukken. Na een opmarking over het niet dragen van een mondmasker haalde hij een mes boven en haalde uit naar de jonge man. De man werd overgebracht naar het commissariaat aan de Noorderlaan en zal worden verhoord zodra zijn toestand dat toelaat. Het slachtoffer werd met lichte snijwonden naar het ziekenhuis gebracht.

(foto GVA)