De stad Antwerpen krijgt opnieuw de twijfelachtige eer de Europese stad te zijn waar het meeste cocaïne wordt gevonden in het afvalwater. Dat blijkt uit een jaarlijks onderzoek in zo’n 80 Europese steden. In België zijn Antwerpen, Brussel en Boom de steden waarvan het afvalwater wordt onderzocht. Opvallend is dat het coronajaar 2020 amper invloed heeft gehad op het cocaïnegebruik in Antwerpen. De aangetroffen waarden zijn lager dan in 2019, maar wel hoger dan de jaren daarvoor. Partydrugs werden wel veel minder gebruikt dan de vorige jaren. De aangetroffen hoeveelheid MDMA zit op het laagste peil sinds 2015. Maar dat is wel nog altijd aanzienlijk hoger dan in 2011, het begin van de metingen.