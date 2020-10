De Stadsschouwburg in Antwerpen heeft voor het eerst in zeven maanden weer zijn deuren geopend voor het grote publiek. Zo'n 8000 toeschouwers kunnen er dit weekend de voorstelling 'Nachtwacht: Het Vampierenbal' bijwonen. Tijdens de voorstelling wordt er geen drank verkocht en er is ook geen pauze. Allemaal om het zo coronaveilig mogelijk te laten verlopen. De overheid besliste gisteren dat de gemaakte afspraken met de culturele sector nog een week gelden, maar ondertussen wordt alles wel opnieuw geëvalueerd.