Liefje voor Kai-Mook

Love is in the air: olifant Kanvar uit ZOO Antwerpen mag bij Kai-Mook gaan wonen in Planckendael. Hij is het nieuwe lief van Kai-Mook. Zijn puberteit in ZOO Antwerpen is achter de rug en hij is klaar om de nieuwe kweekman van de olifantenfamilie van Planckendael te worden.

Huisgenoot Ming-Jung in ZOO Antwerpen blijft niet alleen achter. Hij krijgt het gezelschap van puberolifant Assam uit Hamburg. Kweekman Chang in Planckendael leert Kanvar eerst nog de kneepjes van het vak en vertrekt op zijn beurt in het najaar naar de dierentuin van Kopenhagen. Hij heeft zich trouwens prima van zijn taak gekweten: op dit moment zijn maar liefst drie olifantendames in Planckendael zwanger.

Kanvar arriveerde in juni 2013 in ZOO Antwerpen vanuit het Spaanse Estepona. Vier jaar was hij toen, te oud om bij zijn moeder te blijven, te jong om zelf een gezin te stichten. In het puberhuis van ZOO Antwerpen mocht hij een paar jaar stoeien en sparren met de andere puber, de anderhalf jaar oudere Ming-Jung. Het was niet enkel speeltijd, hij werd ook getraind om hem klaar te maken voor zijn belangrijke kweektaak. Assam, geboren op 13 april 2012, komt uit Hamburg en neemt de plaats van Kanvar in de ZOO in. Het is zijn beurt om te komen puberen en leren in de Egyptische Tempel.

Puberende olifantenstieren zijn speels. Voordat ze oud genoeg zijn om zich voort te planten en te profileren als kweekstier mogen ze in ZOO Antwerpen naar hartenlust ravotten met andere puberolifanten. In het leembad, de zandhopen en het zwembad kunnen ze hun overtollige energie kwijt. Voor het kweekprogramma van deze bedreigde diersoort is het niet enkel belangrijk dat er familiegroepen zijn, zoals die in Planckendael, maar ook puberhuizen zoals die in ZOO Antwerpen waar deze jonge gasten kunnen spelen en leren. De ZOO speelt hiermee een belangrijke rol in het kweekprogramma van de Aziatische olifanten.

ZOO Antwerpen en Planckendael steunen de Aziatische olifanten

In de ZOO en Planckendael wordt er goed voor de Aziatische olifanten gezorgd, maar ze steunen ook het Asian Nature Conservation Foundation (ANCF). In de Thirunelli-vallei in Zuid-India vechten mens en olifant om dezelfde grond: de mensen om er te wonen en gewassen te verbouwen, de olifanten om er door te trekken en in contact te komen met soortgenoten. Het ANCF legt er corridors aan, bosstroken waar de olifanten vrije doorgang hebben. De medewerkers van het ANCF treden ook op tegen stropers, proberen olifanten weg te houden uit dorpen of bieden de bevolking elders een alternatief stuk grond aan om te bewerken. Zo wordt de harmonie tussen mens en olifant daar een stukje hersteld.

(bericht : Zoo Antwerpen - foto :© Planckendael / Jonas Verhulst)