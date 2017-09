Liefkenshoektunnel tolvrij na aanrijding met vrachtwagens in Kennedytunnel

In Antwerpen is de Liefkenshoektunnel vanmorgen tijdelijk tolvrij gemaakt richting Nederland na een ongeval in de Kennedytunnel. Daar zijn richting Nederland twee van de drie rijstroken versperd door een aanrijding tussen twee vrachtwagens, een bus en een bestelwagen.

De file groeit er snel aan en het Vlaams Verkeerscentrum vreest dat de hinder een hele tijd zal aanslepen. Bij het ongeval zouden geen gewonden zijn gevallen, maar de materiële schade is wel aanzienlijk. Zeker twee voertuigen moeten worden getakeld, wat niet evident is in een tunnel.

Op de E17 ontstond omstreeks 11.30 uur een file van voor Kruibeke, op de E34 vanaf Zwijndrecht. “Dit is jammer, want de ochtendspits was onverwacht rustig verlopen”, zegt Peter Bruyninckx van het Verkeerscentrum, dat het verkeer over langere afstand van Gent richting Hasselt aanraadt om via Brussel om te rijden.