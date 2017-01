Liefkenshoektunnel tolvrij na ongeval aan Kennedytunnel

Op de Antwerpse Linkeroever is er vanmiddag een ernstig ongeval met verschillende personenwagens gebeurd even voorbij de Kennedytunnel richting Gent.

Er is slechts één rijstrook beschikbaar is voor het verkeer, en de file achter het ongeval groeit erg snel aan. De Liefkenshoektunnel is daarom tijdelijk tolvrij gemaakt richting Gent. Bij de aanrijding viel zeker één gewonde, die bovendien nog gekneld zit in zijn voertuig. De afhandeling zou dan ook nog een hele tijd kunnen duren. Omstreeks 14 uur stond er al een file over de hele lengte van de Antwerpse ring richting Gent vanaf het knooppunt Antwerpen-Oost, en ook op de E313 vanuit de Kempen is het aanschuiven geblazen.