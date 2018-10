Lierse Kempenzonen plukt trainer en technisch directeur weg bij Rupel Boom

Rupel Boom moet afscheid nemen van z'n trainer én van zijn technisch directeur.

Zowel trainer Dave De Herdt (foto) als technisch directeur Urbain Spaenhoven verhuizen per direct naar Lierse Kempenzonen. Beide clubs spelen in de eerste amateurliga. Rupel Boom is daarin voorlopig dé verrassing van het seizoen, terwijl Lierse Kempenzonen wat, onder de torenhoge, verwachtingen blijft. Trainer René Trost werd er gisteren ontslagen, en gisteravond werden bij Rupel Boom dus De Herdt én Spaenhoven weggeplukt. Bij Rupel Boom blijven ze dan ook verweesd achter.

(foto © Belga)