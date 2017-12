Op de Lierselei in Oostmalle staat een vrachtwagen in schaar. De straat is in beide richtingen afgesloten.

Vanmiddag is een vrachtwagen dwars over de baan komen te staan op de Lierselei. Hoe dat is kunnen gebeuren is niet duidelijk. Bij het ongeval is geen andere wagen betrokken. Het verkeer wordt omgeleid via de Herentalsebaan.

(foto GvA - BFM)