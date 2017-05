Lieveheersbeestjes moeten bladluizenplaag oplossen

De bomen in de Valkstraat hebben veel last van bladluizen. Om dat probleem op een biologische manier te bestrijden, liet het district de groendienst zakjes met de larven van lieveheersbeestjes ophangen in de bomen.



Bladluizen voeden zich met het sap van planten, waardoor die minder snel groeien en de bladeren vervormen. In de uitwerpselen van de bladluizen ontwikkelt zich ook de roetdauwschimmel, die zorgt voor zwarte vlekken op de voetpadtegels en de geparkeerde wagens.



Op vraag van enkele buurtbewoners zocht het district Wilrijk naar een oplossing om de bladluizen biologisch te bestrijden. Vandaag, vrijdag 5 mei, hingen medewerkers van de groendienst zakjes met larven van lieveheersbeestjes in de bomen. De larven breken uit de zakjes en zullen een groot deel van de bladluizen opeten.



"Het is belangrijk om ecologisch en duurzaam te werk te gaan”, stelt Wilrijks districtsschepen voor groenvoorziening Hans Ides. “Vandaar dat we de natuurlijke vijanden van de bladluis inzetten. De belangrijkste daarvan is het lieveheersbeestje die echt leeft van deze kleine diertjes. De larve van een lieveheersbeestje eet gemiddeld 600 bladluizen. Een volwassen lieveheersbeestje eet ongeveer 100 bladluizen per dag. Op deze manier kunnen we in straten waar het nodig is de bladluizen een halt toeroepen".