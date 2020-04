"Liever geen trouwfeesten en BBQ's deze zomer"

We zullen de grote evenementen moeten missen deze zomer, zoveel is duidelijk, maar ook kleinere activiteiten staan op de helling.

Zo zou professor Herman Goossens verbonden aan de Universiteit Antwerpen ook liever geen trouwfeesten of zelfs barbecues zien plaatsvinden. De microbioloog noemt het geen essentiële zaken. Het risico om op dergelijke gelegenheden het coronavirus over te dragen is te groot en daarom zou Goossens ze deze zomer dus niet toestaan. Voor alle duidelijkheid: er is nog niets over beslist. Het betreft louter een advies van de prof.

(foto : Pixabay)